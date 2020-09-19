HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, klinik seyrinde düzelme izlendi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Böcek'in tedavisinin devam ettiği belirtilerek, ''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Koronavirüsü yenen ancak akciğerlerinde hasar oluşan Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Adana'da korkutan depremAdana'da korkutan deprem
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme
Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme
Adana'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Adana'da korkutan deprem
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
Bursa'da korkunç olay! Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Kırklareli Valisi Bilgin durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.