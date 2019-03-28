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Muhsin Yazıcıoğlu Kerkük'te anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:38 | Son Güncelleme

Muhsin Yazıcıoğlu Kerkük'te anıldı

KERKÜK (AA) - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen törenle anıldı.

Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Türkmeneli Partisi Öğrenci ve Gençlik Teşkilatının düzenlediği törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kürşat Mican, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te Muhsin Başkanımızı anmak bizi çok mutlu etti.'' ifadesini kullandı.

Mican, Türkmen sevdalısı Yazıcıoğlu'nun Türkmen davası uğruna çok mücadele ettiğini söyledi.

Mücadelesini ettiği topraklarda anılmasının kendileri için çok duygusal olduğunu dile getiren Mican, Kerkük'teki gençlerin de değerlerine sıkı sıkı sarılmalarının ve sahiplenmelerinin kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Türkmeneli Partisi Öğrenci ve Gençlik Teşkilatı Başkanı Ali Kasapoğlu da merhum Yazıcıoğlu'nun her zaman Türkmen davasını yakından takip ettiğini belirterek, ''Kerkük ve Türkmen sevdalısı Yazıcıoğlu'na bir vefa borcu olarak kendisini andık." diye konuştu.

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