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Muhtar cinayetinde şok detaylar: Kiralık katiller her şeyi itiraf etti! Azmettiriciler en yakınları çıktı

05.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram (45), evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kan donduran muhtar cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıktı. Adana’da yakalanan kiralık katiller, talimatı muhtarın babası ve kardeşinden aldıklarını itiraf etti. Cinayetin mal paylaşımı nedeniyle işlendiği belirtildi. İşte detaylar...

Muhtar cinayetinde şok detaylar: Kiralık katiller her şeyi itiraf etti! Azmettiriciler en yakınları çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Mart ayında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram (45), evine giderken binanın merdivenlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şenbayram, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği muhtar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden muhtarın babası Hidayet Ş. ve oğlu Necmettin Ş.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDILAR

Daha sonra delil yetersizliğinden dolayı Hidayet Ş. ve Necmettin Ş. serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olaya karışan zanlıları belirledi. Polislerin yaptığı operasyonla cinayet zanlıları Hasan Nadir Ç. ve Ahmet A. adlı şahıslar Adana’da gözaltına aldı.

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KATİL ZANLILARININ İFADESİ AİLE İÇİ İNFAZI ORTAYA ÇIKARDI

Zanlılar, emniyetteki sorgularında olayın azmettiricilerinin hayatını kaybeden muhtarın babası Hidayet Ş., kızı Neval ve oğlu Necmettin Ş. olduğunu itiraf etti.

Gözaltına alınan aile bireyleri sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayetin mal paylaşımı nedeniyle işlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muhtar Şanlıurfa

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