Muhtar yaralı vaşağa böyle seslendi: Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun

Merkeze bağlı Tepetarla köyünde muhtar Ali Kılıç, tarlasında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak olduğunu anlayan Kılıç, yaralı ve bitkin haldeki vaşaka su ve yiyecek verdi. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kılıç, kendisine hırlayan hayvana, "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun” diye çıkıştı.

Kılıç'ın ihbarı üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı koruma altına aldı.

(DHA)

