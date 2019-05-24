Muhtarı öldüren şüphelinin evini kundakladılar

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesi Boğazköyü Muhtarı Mustafa Yücel'i av tüfeği ile öldüren M.A.D.'nin evi, bir grup köylü tarafından kundaklandı. Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Çarşamba günü Boğazkaya köyünde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden Muhtar Mustafa Yücel ile aralarında husumet olan M.A D. yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.A D., yanındaki tüfek ile Yücel'e ateş etti. Yücel, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yücel, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk tedavisinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yücel, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A D. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ailesi evlerini terk edip, yakınlarının yanına gitti.

Dün gece yarısı ise M.A.D.'nin evinden dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma, evi bir grup köylünün kundakladığını belirledi. 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

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