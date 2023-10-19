MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları ve kutlama sözleri

Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri için seçenekler araştırılıyor. Muhtarlar Günü her sene ekim ayında kutlanıyor. Günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiliyor. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Muhtarlar Günü mesajlarını yayınlıyor. İşte Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri için seçenekler

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diler 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.





