Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, pazartesi sabah saatlerinde polis eşliğinde getirildikleri Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığında ifade verdikten sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı konularak, haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atması şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, adli kontrol kararını veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunarak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

