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Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 15:16 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, pazartesi sabah saatlerinde polis eşliğinde getirildikleri Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığında ifade verdikten sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı konularak, haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atması şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, adli kontrol kararını veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunarak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
müjdat gezen Metin Akpınar mahkeme

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ayyaş
aman yaa haber yapmaya değmeyen insanlar gitsin cezasını yatsın
Hırsızlar neden hala caka satıyor
Hırsızlar derken kimi kasdediyorsun Tayyip Erdoğanımı yoksa müjdatla metinimi
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