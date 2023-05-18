Müjde Ar günlerdir gündemdeydi! En sonunda paylaşım yaptı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar uzun süredir setlerden ve gözlerden uzak yaşıyor. Torun sahibi olan ve günlerini sevdikleriyle geçiren Ar setlere dönmeyi de düşünmüyor.

Seçim sonrası Müjde Ar gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlar sebebiyle gündeme geldi.

Seçime dair yorumlarda bulunan hesap günlerdir Müjde Ar gibi paylaşılıyordu. Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ar en sonunda Instagram sayfasından bir paylaşımda bulundu.

Müjde Ar Instagram dışında başka hesabının olmadığını duyurdu.

