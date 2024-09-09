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Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp yeni diziyle anlaşınca gündem oldu! "Faturalarımı kiramı siz mi ödeyeceksiniz?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 13:32
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman sağlık sorunları yaşayarak diziden ayrıldıktan kısa süre sonra Now'da başlayacak bir dizi ile anlaştı. Bu duruma bazı takipçiler tepki gösterinde Uzman isyan etti.

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp yeni diziyle anlaşınca gündem oldu! "Faturalarımı kiramı siz mi ödeyeceksiniz?"

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, tükendiğini söylemiş ve diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı ise günler sonra Uzman'a dair sitemkar konuşarak şunları söylemişti:

"2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak."

Tartışmalar sürerken Müjde Uzman'ın yeni dizisi de ortaya çıktı. NOW’ın Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak olan Müjde Uzman'a bazı takipçiler tepki gösterdi.

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Bir kişi sosyal medyada "Müjde Uzman'ı savunduk ettik, tükendim diyen kadın gitmiş başka bir diziyle anlaşmış. Şöhretine şöhret parasına para katıyor, bana ne oluyor? Tekrar uyarayım kendimi; gaza gelme" dedi.

"NE KADAR AYIP"

Müjde Uzman ise bu paylaşıma şu sözlerle isyan etti:

Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin

"Faturalarımı kiramı siz mi ödeyeceksiniz? Uzun zamana yayılmış bilmediğiniz problemler yaşamış insanlarla ilgili sonradan bir iki cümle duyup nasıl bu kadar her şeyi biliyormuşsunuz gibi iddialarda bulunabiliyorsunuz ya? Yazdığım yazı taa ne zaman, neyle alakalı, okudunuz mu? Sonra olanları biliyor musunuz? İyileşmeyeyim mi veya? Çalışmayayım mı? Ne istiyorsunuz? Bir işe girmek de, çıkmak da normal, 20 senedir bu şekilde yaşıyorum, herkes böyle yaşıyor, bu neyin önyargısı? Ki ben sendromdayım bile demedim, abuk subuk siteler öyle yazdı, üzerine çarşaf çarşaf açıkladım bir de uğraşıp, hepsi duruyor aşağılarda bakarsanız görürsünüz. Ne ayıp ya, ne kadar ayıp."

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