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Mülk sahibi görür görmez telefona sarıldı! 67 yaşındaki adam yarı çıplak halde ölü bulundu

15.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

67 yaşındaki bir şahıs 5 ay önce bir dükkanı ev olarak kullanmak için kiraladı. Adrese gelen mülk sahibi kapısı açık olan dükkanda şahsı kanepe üzerinde yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. Yalnız yaşayan şahsın ilk belirlemelere göre donarak ya da kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Mülk sahibi görür görmez telefona sarıldı! 67 yaşındaki adam yarı çıplak halde ölü bulundu

Olay, 12.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin üçün katında 5 ay önce bir dükkanı ev olarak kullanmak üzere kiralayan 67 yaşındaki Hayati Özesen’in yaşadığı adrese gelen mülk sahibi kapısı açık olan dükkanda şahsı kanepe üzerinde yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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DONMA YA DA KALP KRİZİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre donarak yada kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ve uzun bir süre önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığı öğrenilen Hayati Özesen’in cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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