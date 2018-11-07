Multifokal lensler nedir? Hangi göz hastalarına uygulanabilir?

Yakını, uzağı veya her ikisini göremeyen veya zor görenler, artık gözlük takmak yerine bu özelliklerin hepsini bünyesinde barındıran “multifokal lensler”e yöneliyor. Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya göz içine yerleştirilerek uzak, orta ve yakın mesafenin net şekilde görülmesini sağlayan multifokal lensleri anlattı.
EN SIK KATARAKTTA KULLANILIYOR
Son yıllarda lens dizaynlarının gelişmesi özellikle yakın görmenin bu lenslerle daha yeterli hale gelmesi, operasyonda ve lens hesaplamada kullanılan cihazların gelişmesi sonuçta uzak ve yakında daha iyi bir görme ve bu da daha fazla kişinin bu operasyona yönelmesine yol açtı. Multifokal lens uygulaması temelde göz merceğinin değiştirilmesi operasyonudur. Göz merceğinin koyulaştığı katarakt oluşumun en sık nedenidir, bu yüzden esas grup katarakt operasyonu gerektiren hastalardır. Ancak yakın görme sağlaması nedeniyle kapsamı kataraktlı hastalarla sınırlı değildir.
KİMLER İÇİN UYGUN?
En sık kataraktlı hastalar için kullanılıyor. Göz merceği 40’lı yaşlardan itibaren yaşlanma belirtileri vermeye başlar. Bu yaşlarda lens, saydamdır fakat uyum (yakını netleştirme) gücünün bir kısmını kaybeder. 40’lı yaşların sonuna doğru eğer hasta +3.00 ve üzeri hipermetropsa yakın görme daha da bozulur ve göz merceğinin multifokal lenslerle değiştirmek düşünülebilir. 50’li yaşlardan sonra göz merceğinde yaşlanma artar ve ışık geçirgenliği azalır multifokal lensler bu gözler için de uygundur.
KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?
Uzak ve yakında net görüntü alabilmek için kornea ve retinada görmeyi etkileyecek bir hastalığın olmaması gerekir. Korneada ileri derecede kuru göz, düzensiz astigmat gibi patolojilerde; retinada görme merkezinin ilerleyici dejenerasyonunda retina hastalıklarının ilerleyici ve kontrolsüz durumlarında bu lensleri uygulamak doğru değildir. Genel bilgilerin yanında her hasta için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir.
BU LENSLERDE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR VAR MI?
Son yıllardaki teknolojik gelişimler ve lens dizaynları önceki nesil lenslerde görülen yakın okumada ve orta mesafede görülen yetersizlikleri ortadan kaldırdı. Operasyon sonrasında nadir de olsa akşamları ışıkta oluşabilen yansıma ve glare zaman içinde nörolojik adaptasyonla çoğunlukla kayboluyor.
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