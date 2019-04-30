"Multipl miyelom" hastaları hekimlerle bir araya geldi

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...

Acıbadem Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Çetiner de multipl miyelomun klinik belirtilerine değinerek, tedavi görürken, aynı zamanda bilgileri dışında ısırgan otu çayı tüketen bir hastasının karaciğer yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu, buluşmada, hastalığın tedavisinde kemik iliği nakli konusunda ve hastalara güncel tedavilere erişim imkanı sağlayan klinik araştırmaların önemiyle ilgili sunum yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir tür kemik iliği kanseri olan "multipl miyelom" tanısı alan hastalara yönelik buluşmada, uzmanlar hastaları son yıllarda büyük rağbet gören alternatif tedaviler konusunda uyardı.

İSTANBUL (AA) - Kanser Savaşçıları Derneği, Uluslararası Miyelom Vakfı ve İstanbul Miyelom Grubu iş birliğiyle "multipl miyelom" hastalarının tanı ve tedavi süreciyle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla "Hasta-Hekim Buluşması" düzenlendi.

Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü diyetisyenlerinden Nilay Topçam Zihnioğlu ise tedavi sürecinde fazla tüketilen meyve sularının tedaviyi etkilediğini anlatarak, "Kemoterapi alan hastalarımızın greyfurt ve nar suyundan uzak durması gerekiyor. Çünkü bu meyvelerin suyu, tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Şiran Keske de aşı karşıtı tutumun yaygınlaşması nedeniyle kanser hastalarının da bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Son dönemde yetişkinler arasında önceki yıllara oranla boğmacaya daha sık rastladıklarına işaret eden Keske, "Yetişkinlikte tetanos ve difteri aşılarının 10 yılda bir tekrarlanması gerekir. Yetişkinlikte boğmaca aşısını da bir kez daha tekrarlamak faydalı olur." açıklamasını yaptı.

İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Yazıcı ve Marmara Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bezer de hastaları kendi alanlarıyla ilgili bilgilendirdi.

Toplantıda hastalar, uzmanlara tanı ve tedaviyle ilgili soru sorma imkanı da buldu.

