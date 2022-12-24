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Mümin Şahin kimdir? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

24.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mümin Şahin, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü oldu. Resmi Gazete'deki açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Mümin Şahin kimdir? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Mümin Şahin kimdir? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mümin Şahin, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mümin Şahin kimdir? İşte ayrıntılar...

MÜMİN ŞAHİN KİMDİR?

Mümin Şahin, 1970 yılında Tekirdağ- Barbaros’ta dünyaya geldi.

Mümin Şahin, 1993'te Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1993'de başladığı lisansüstü çalışmalarını Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 2001 yılında tamamladı.

1994 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik hayatına başlamış, 1999 yılında Öğretim Görevlisi, 2001 yılında Yrd. Doç. Dr., 2006 yılında Doç. Dr., 2012 tarihinde de Prof. Dr. unvanlarını almıştır.

Mümin Şahin çok sayıda görevde yer aldı.

Mümin Şahin evli ve 2 çocuk babasıdır.

MÜMİN ŞAHİN, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

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