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Münbiçliler, Esed rejiminin varlığını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'ta bulunan Münbiçliler, ayrı kaldıkları ilçelerinde Esed rejimi ve Rusya'nın mevcudiyetini protesto etti

CERABLUS (AA) - Suriye-Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde yaşayan yerinden edilmiş Münbiçliler, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın ilçelerinde varlık göstermesine tepki için gösteri düzenledi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde yaşayan ve toprakları terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiçliler, ayrı kaldıkları ilçelerinde Esed rejimi ve Rusya'nın bulunmasına tepki göstermek için bir araya geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, "İdlib'de bizi bombalayanların, Münbiç ve Aynularab'da polis olmasını istemiyoruz", "Araplar, Türkmenler ve Kürtler kardeştir", "YPG, PKK ve PYD milisleri dünyaya tehlikedir" şeklindeki Arapça yazılı dövizler taşıdı.

"Suriye Devrim Bayrağı"nı taşıyan göstericiler, Münbiç'in yönetiminin bölge halkına verilmesini istedi.

Cerablus'taki Münbiçliler, geçen cuma da benzer gösteriler düzenlemişti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya askeri polisleri, 15 Ekim'de ABD güçlerinin Münbiç'ten çıkmasının hemen ardından ilçeye girmeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cerablus Esed rejimi ve Rusya Münbiçliler YPG/PKK

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