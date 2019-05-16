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Münbiç'te patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

Münbiç'te patlama

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde bir patlama medyana geldi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde bir patlama yaşandı.

Bomba yüklü araçla yapıldığı tahmin edilen saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluştu.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı.

Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
münbiç patlama Suriye

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