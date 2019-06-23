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Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 9 gün önce Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Engin Eroğlu, ekiplerin tüm arama çalışmalarına rağmen halen bulunamadı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 9 gün önce Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Engin Eroğlu'na ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen halen ulaşılamadı.

Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları olayın 9'uncu gününde de devam etti.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı timleri başta olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri görevlileri, Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ile gönüllülerden oluşan ekipler, Eroğlu'nun bulunması için arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, seyir halindeki yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının açılarak çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü anlaşılan Eroğlu'nun bulunması amacıyla, debisi yüksek çaydaki kayaların altında ve kıyıdaki ağaç diplerinde arama tarama çalışması yapıyor.

Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın da kentte gelen ekiplerle belirlenen noktalara dalış gerçekleştirdiği aramalarda Eroğlu'na halen ulaşılamadı.

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Engin Eroğlu Ovacık Tunceli

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