Murat Kurum depremzedelerle buluşmasında gözyaşlarını tutamadı: Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin 1. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında anma programı gerçekleştirildi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da depremzedelerle bir araya geldi. Konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamayan Kurum, "1 Nisan sabahı da koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 ilin yanında olacak, 11 ildeki kardeşlerimizin yanında olacak" dedi.

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Her yerde sondaj çalışması yaparak o gün için sıvılaşma alanlarını zemin etütlerini tek tek tespit ettik. Hepsine de gittim; havadan, karadan… O Cemil pilotumuzla beraber hepsini rahmetli şehidimizle beraber inceledik. En doğru yer neresi, nereye yapılması lazım. 3 ay bile geçmemişti ki yeni 180 bin yuvanın inşasını besmelelerle dualarla başlattık.

"ELİMİZİ ORADAN ÇEKMEYECECEĞİZ"

İşte 2 gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarımızı afetzede kardeşlerimize teslim etti. Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Elimizi gönlümüzü deprem bölgesinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Çünkü biz samimiyiz, dertliyiz ve oradaki depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa biz oraya koşacağız.

"İBB 11 İLİN YANINDA OLACAK"

1 Nisan sabahı da koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 ilin yanında olacak, 11 ildeki kardeşlerimizin yanında olacak ve hep birlikte 16 milyon İstanbullu ile beraber her zaman biz onlarla el ele kol kola olacağız. Ve ben tüm yüreğimle şu duayı ediyorum ki; Cenabı-ı Allah bize annelerimize, güzel yavrularımıza tekrar yaşatmasın ve bizi yeni yuvaların teslim edildiği bugüne ulaştıran rabbimize sonsuz şükrediyoruz. Bu güçlü, bu büyük, bu ulu devlet daima payidar olsun.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





