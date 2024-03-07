Murat Kurum 'Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuştu! 'Bakarız değil, yaparız diyeceğiz'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Ataşehir’de düzenlenen ‘Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’ programında Kurum, sosyal ve kültürel yaşamının güçlendirilmesine, yeşil alanların artırılmasına, spor şehri İstanbul’un inşa edilmesine yönelik projelerinin detaylarını açıkladı.Tanıtım programına Kurum’un yanı sıra Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çiftçi, MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DAHA YEŞİL BİR İSTANBUL İÇİN NEFES İSTANBUL DİYECEĞİZ"

Murat Kurum, "İşte bugün de İstanbul'da kültür, sanat ve turizmle yaşayan bir İstanbul’a giden yolu aktarmaya çalşacağım. Daha yeşil, daha güzel bir gelecek için Nefes İstanbul diyeceğiz. Sürdürülebilir Su Yönetimi’yle iklim krizine dirençli bir İstanbul diyeceğiz. Sağlıklı nesillerimiz için gençlerimiz için İstanbulumuz için hazırladığımız hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Ben tüm proje ve hedeflerimizin İstanbulumuz için yarınlarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN "ENGELSİZ SEFERBERLİK" İLAN EDECEĞİZ"

Tanıtım programında hayata geçireceği projelerinin detaylarını aktaran Kurum, "Engelli kardeşlerimiz için "Engelsiz Seferberlik" ilan edeceğiz. Tüm İstanbulluların engellerini engelli kardeşlerimizin mutluluğu için kaldıracağız. İstanbulumuzda hem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız; hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağız. Engelsiz sosyal yaşam alanlarını ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da çeşidini de hızla artıracağız." dedi.

"KÜLTÜR YATIRIMLARINI BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İstanbul’un turizm potansiyelinin en üst seviyeye çıkarılacağını vurgulayan Kurum, “İstanbul’un kültürel planlamasını yapacağız. Böyle bir planlama yok. Kültür yatırımlarını bütüncül bir şekilde hayata geçireceğiz. Göreve geldiğimizde bunun için gerekli her türlü alt yapıyı hazırlayacağız. Bu nedenle süratle İstanbulumuzun turizm planlamasını yaparak, İstanbul'u dünyanın en popüler üç destinasyonundan biri haline getirmek için kamu özel sektör üniversite ve turizm kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak İstanbul Turizm Şurasını yapacak ve İstanbul turizm planlamasını tamamlayacağız. Yine İstanbul Boğaz hattı boyunca gastronomi müzik gibi etkinliklerin yer alacağı Uluslararası Turizm Festivalini hayata geçireceğiz.Fuar ve kongre merkezi açarak hem Anadolu Yakası'ndaki o cazibeyi artıracak hem de vatandaşlarımızın bu taleplerini hızlı bir şekilde gidermiş olacağız. Şimdi sahneleri galerileri yeme içme mekanlarıyla bir benzerini de Anadolu Yakası'na yapacağız. Anadolu Yakası'nda Anadolu Kültür Merkezini kuracağız" dedi.

"İSTANBUL’A 6 YENİ İÇME SUYU BARAJI YAPIYORUZ"

İstanbul’daki su sorununa yönelik projelerini açıklayan Kurum, "Biz, şehrimizin yerinde saydırıldığı 5 yılın izlerini silmek için; İstanbul’a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz. Bu barajlarımızla İstanbul'daki su ihtiyacını kalıcı bir şekilde çözüyoruz. Toplamda 1.2 milyon tonluk 64 içme suyu deposuyla arıtılmış su kapasitemizi yüzde 40 artırıyoruz ve yapacağımız terfi istasyonu ve ishale hatlarıyla birlikte süratle inşat sürecini yürütüyoruz ve şehrimizin temiz su kapasitesini tam yüzde 21 artırıyoruz. İklim krizi olsa da; bundan böyle su sorunu yaşanmayacak bir İstanbul sözünü veriyoruz" dedi.

İstanbul’u olimpiyatlara hazır hale getireceklerini kaydeden Kurum, "Hedef 2036 diyerek çalışmaya başlayacağız. Altyapımızı kurarak, şehrimizi uluslararası tüm spor organizasyonlarına, örneğin, 2027 Avrupa Oyunlarına hızla hazırlayacağız. " dedi. Kurum, Olimpiyat Master Planını tekrar gözden geçirerek ulaşım akslarını, konaklama imkânlarını ve spor tesislerini geliştireceklerini belirtti. Kurum, Olimpiyat köyü, su sporları merkezi, jimnastik merkezi, velodrom gibi tesisleri; 5 sene içinde tamamlama, İstanbul'u olimpiyatlara hazır hale getirime vaadini de dile getirdi.

"MURAT KURUM KARDEŞİNİZ 'BAKARIZ' DEĞİL 'YAPARIZ' DİYECEK"

Gerektiğinde millete hesap vereceğini dile getiren Kurum, "Bu kardeşiniz milletine verdiği sözlerini daima tuttu. Bundan önce olduğu gibi; 1 Nisan’dan sonra da birileri gibi algı belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik yapacağız. Haksızlıktan yana değil, daima adaletten yana olacağız. Ayrı gayrıdan değil, milletten birlikte yol yürüyen anlayışta olacağız. Öngörüsüz değil, daima vizyoner bakış açısıyla çalışacağız. Kibirli değil mütevazı olacağız. Zorlaştırmayacak, kolaylaştıracağız. Milletin değerlerine daima saygılı olacağız. Murat Kurum kardeşiniz; bakarız değil, yaparız diyecek. Asla hesap yapmayacak, gerektiğinde hesap verecek. Sadece gerekenleri değil, hep fazlasını yapacak. Koltuğuna değil, halkına bağlı olacak. Bahane değil, çözüm bulacak. Daima yapan, daima üreten, daima hizmet eden tarafta olacak." diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





