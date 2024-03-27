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Murat Kurum ile 'köfteci' polemiğinde İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi: "Yediği yer köftede seçimleri hatırlar artık"

27.03.2024 12:53
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile rakibi Murat Kurum arasındaki 'köfteci' atışması devam ediyor. Kurum'un "Sen o bakanlıkların kapısından geçemezsin" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Kurum için "Belli ki köfteciyle, esnaflıkla bir sorunu var. 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak" diyen İmamoğlu, Kurum'a desteğini ilan eden bakanlar için de "1 Nisan'da koşa koşa Ankara'ya giderler" şeklinde konuştu.

Murat Kurum ile 'köfteci' polemiğinde İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi: "Yediği yer köftede seçimleri hatırlar artık"

31 Mart'ın en kilit noktası kuşkusuz İstanbul. Haliyle İBB yarışını en önde götüren iki rakip arasındaki polemikler gündemi belirlemeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun iş hayatının başlarında köfteci dükkanı işletmesi de seçim atmosferinin tartışma konularından oldu. Bakanların Murat Kurum'a destek istemesiyle birlikte yürüyen tartışmada son olarak İmamoğlu dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

KURUM: SENİ ANCA KANTİNE KÖFTECİ OLARAK ALIRLAR

Seçim çalışmaları kapsamında "Mardin Hemşehri Sahur Sofrası" programına katılarak konuşma yapan Murat Kurum, İmamoğlu'nun bakanların desteğine tepki göstermesine değinirken rakibine şöyle yüklendi:

"Algı siyasetine devam ediyorlar. 17 bakan gelecekmiş de 27 bakan gidecekmiş de... Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan sen, o bakanlıkların kapısından geçemezsin kapısından. Sende öyle bir liyakat, beceri yok. Seni alsalar alsalar bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar."

"KÖFTECİYLE İLGİLİ SORUNU VAR SAYIN KURUM'UN"

İmamoğlu'ndan Kurum'un bu çıkışına yanıt gecikmedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Kurum'un sözleri soruldu. İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Köfteciyle ilgili bir sorunu var sayın Kurum'un. Ben ona 'bakan olamazsın' demedim, 'Köfteci olamazsın' dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu ama esnaf olmaya da niyeti yok. Bu söylemlerine bakılırsa olamaz da.

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"31 MART'TAN SONRA YEDİĞİ HER KÖFTEDE SEÇİMİ HATIRLAYACAK"

Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insanın, yüzde 30'a yakını esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir, varın siz düşünün. Belli ki köfteciyle, esnaflıkla bir sorunu var. Ama 31 Mart'ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak. Çok kötü sınav verdi, umarım 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını yaşar ve hisseder."

BAKANLARA SESLENDİ: İSTANBULLULARIN TERCİHİ AKILLARINI BAŞINA GETİRİR

İmamoğlu ayrıca bakanların çeşitli illerdeki programlarda Murat Kurum'a destek istemesine tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Yanlış yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti bürokrasi tarihine ayıp sayfalar olarak girmeye namzetler. Umuyorum bir an önce akılları başına gelir ama zaten akıllarını başına getirecek olan İstanbulluların 31 Mart'taki tercihleri olacak.

"1 NİSAN'DA KOŞA KOŞA ANKARA'YA GİDERLER"

İnanıyorum ki 1 Nisan'da koşa koşa Ankara'ya gidecekler. Zira bunlar oy aldıkları takdirde milletini nasıl unuttuklarını 14-28 Mayıs gösterdiler. O günden bugüne baktığınızda enflasyonun durumu, 3600 ek gösterge, mülakat ortada. Milletimizin geçen sene yetki verdiği sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibine bu seçimde ciddi bir ders vermeli."

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