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  4. Murat Kurum'un o görüntüleri çok konuşulmuştu! İkinci karşılaşma: "O sen misin?" diye sorup şaşırdı

Murat Kurum'un o görüntüleri çok konuşulmuştu! İkinci karşılaşma: "O sen misin?" diye sorup şaşırdı

04.02.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum'un TOKİ'den evlerini teslim alamadığını belirterek tepkilerini dile getiren vatandaşlarla konuşurken kameraya yansıyan görüntüleri çok konuşulmuştu. O görüntüleri kaydeden Görkem Yavuz ile Kurum aylar sonra yeniden karşılaştı. Yavuz "O olaydaki kişi benim" deyince Kurum'un şaşkınlığı dikkat çekti.

Murat Kurum'un o görüntüleri çok konuşulmuştu! İkinci karşılaşma: "O sen misin?" diye sorup şaşırdı

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin kamera arkasındaki Görkem Yavuz, Murat Kurum ile yaşadıkları diyaloğun perde arkasını anlattı. Aylar sonra yeniden karşılaşan Kurum ile Yavuz arasında samimi bir sohbet de yaşandı.

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"SENİN YÜZÜNDEN REKLAM OLDUK HER YERE"

Yavuz ile Kurum'un son karşılaşmasında Kurum, "Sen nerelisin?" diye sordu. Yavuz, "Orduluyum. O el olayı vardı ya, o kişi de benim" dedi. Kurum ise tebessüm ederek "Sen misin o?" deyip şaşkınlığını ifade etti ve "Senin yüzünden reklam olduk her yere" dedi.

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Murat Kurum ile Görkem Yavuz daha sonra birlikte poz verdi.

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Vedalaştıkları sırada Yavuz, Kurum'dan "Lütfen siz de artık ortak bir karar verin, herkes mutlu olsun" diyerek ricada bulundu.

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O GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ ANLATTI

Çok konuşulan görüntülerin perde arkasını ise Yavuz şöyle anlattı:
"2020 seçimleri öncesindeydi, o zaman bakan düzeyinde Pendik Taşlıbayır'a gelmişti Bakan Kurum, kentsel dönüşüm için orada bulunuyordu. Tabii biz de TOKİ mağdurları olduğumuz için kendisini orada yakalama fırsatımız oldu. Kendisine derdimizi anca orada anlatabilecektik. Ben kameraya çekiyordum çünkü arkadaşlar adına grup yöneticisi olarak gittiğim için derdimizi o şekilde anlatabilirdik.

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"ÇEKTİĞİMİ FARK EDİNCE BAKAN BEYİN HAREKETİ BU OLDU"

Bakan bey diğer arkadaşla konuşurken benim çektiğimi fark etti ve hareketi bu oldu. 'Gerek yok, ben burada zaten söyleyeceğim' dedi. O mevzu kapandı. Sağ olsun başkanımız geldi, benimle konuştu. 'Gerek yok' dedi, güzel bir hatıra oldu başkanımızla. Barıştık, anlaştık, bir sıkıntı yok ondan dolayı. Derdimizi anlatma fırsatımız oldu, sağ olsun geldi, bizi dinlediği için gerçekten teşekkür ederiz. Yaklaşımı bize karşı ılımlıydı, iki taraf için de ortak noktada buluşmak istedi."

KURUM'A TEPKİLERİNİ BİLDİRMİŞLERDİ

TOKİ'nin 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi”nde hak sahibi olan vatandaşlar evlerini teslim alamadıkları ve gelen zamlar gerekçesiyle tepkilerini Murat Kurum'a bakanlığı döneminde bildirmişti.

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O sırada bir vatandaşın "Altı yıldır kiralardayız, sorun çözülmüyor" dediği, Kurum'un ise Yavuz'un cep telefonu kamerasını eliyle kapattığı görülmüştü.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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TOKİ Murat Kurum
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