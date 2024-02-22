Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'dan mal varlığı açıklaması! "Ne zaman istiyorsanız, o zaman açıklarız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta düzenlenen 'İstanbul'u büyüten kadınlar' programına katıldı. Kurum, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Kurum, “Sahipsiz hayvanlarımızla alakalı projemizi biliyorsunuz. Şu an İstanbul'un sokaklarındaki korkuyu ve endişeyi giderecek proje için 39 ilçemizde hayvanlarımızın orada bakımlarının yapılabileceği, aşılama, tedavi işlemlerinin yapılabileceği yine aynı şekilde kısırlaşma sürecini birebir takip edebileceğimiz hayvan bakım merkezlerimizi 39 ilçemize kazandıracağız. Bu işi kontrol altına almamız lazım. Her işte olduğu gibi sahipsiz sokak hayvanlarıyla da ilgili maalesef herhangi bir iradeyi CHP'li Büyükşehir Belediye'sinin atmadığını görüyoruz. Sokaktaki korku ve endişeyi de hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla oradaki sahipsiz hayvanlarımıza bu hayvan barınaklarında bakarken bu problemi çözmek adına da kontrol altına almış olacağız. Bu durumu öncelikle kontrol altına almamız gerekiyor. Belki de bu durum bir iki sene sonra müdahale edemeyeceğimiz bir hale gelecek. Dolayısıyla bir taraftan bu süreci yöneteceğiz, bir taraftan da sokaktaki güveni tesis edeceğiz. Buna ilişkin de 1 Nisan itibariyle projemizi hayata geçiriyor olacağız" dedi.

"SİZ NE ZAMAN İSTİYORSANIZ O ZAMAN AÇIKLARIM"

Siz de mal varlığınızı açıklamayı düşünür müsünüz? sorusunu yanıtlayan Kurum, “Tabii ki düşünürüm. Biz mal varlığımızı zaten düzenli veriyoruz. Bakanlık görevi yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımıza ilişkin bilgileri düzenli olarak bildiriyoruz. Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir sıkıntı yok. Siz ne zaman istiyorsanız, o zaman açıklarız" diye konuştu.

Kurum'un ardından Sultangazi'de Halk Buluşması programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mal varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, gazetecilerin, anketlerle ilgili sorularını, "Anketten medet ummuyoruz. Yani bizim konumuz da anketimiz de sahadaki vatandaşlarımız. Böyle ablalarımız, abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz. Onun için muhtemelen anketten medet umanlar, sıklıkla anket açıklayacaklar. Ama biz gerek duyarsak, lüzum duyarsak açıklarız. Şu an hiçbir lüzum duymuyorum. Gayet sağlam sürecimiz işliyor " dedi.

"Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Siz de bir mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Tabii ki. Ben, 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıklayan da birisiyim. Bu, bizim en rahat olduğumuz saha. Onun için günü geldiğinde, zaten arkadaşlarının onu kamuoyuyla paylaşır" dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





