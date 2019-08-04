Murat Nehri'nde boğulan çocukların cenazeleri defnedildi

Çocukların mezarı başında dua eden Beşçatak Muhtarı Cemil Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, imamın, köydeki 41 çocuğu piknik için Murat Nehri kenarına götürdüğünü söyledi.

Murat Nehri kıyısına piknik için gelen ve serinlemek amacıyla girdikleri suda boğulan yaz Kur'an kursu öğrencileri Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven'in (10) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Çocuklardan bazılarının serinlemek için suya girdiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Suya girdikleri yerde çamur varmış. Köy imamı birkaç kişiyi kurtarmış, daha sonra emniyet, jandarma ve 112 Acil Servis'e haber vermiş. Ondan sonra haberimiz oldu. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Valimiz, Kaymakamımız, jandarma, emniyet ve vatandaşlar elinden geleni yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum."

