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Murat Nehri'nde boğulan çocukların cenazeleri defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için girdikleri nehirde boğulan 4 çocuğun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun cenazesi defnedildi.

Murat Nehri kıyısına piknik için gelen ve serinlemek amacıyla girdikleri suda boğulan yaz Kur'an kursu öğrencileri Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven'in (10) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Hastaneden alınan cenazeler, sabaha karşı ilçeye 10 kilometre uzaktaki Beşçatak köyü mezarlığında toprağa verildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de köye gelerek ailelere taziyede bulundu.

Taziyeevinde köylülere başsağlığı dileyen Gündüzöz, bir süre çocukların babalarıyla görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

Gündüzöz'e, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın eşlik etti.

- "Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu"

Çocukların mezarı başında dua eden Beşçatak Muhtarı Cemil Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, imamın, köydeki 41 çocuğu piknik için Murat Nehri kenarına götürdüğünü söyledi.

Çocuklardan bazılarının serinlemek için suya girdiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Suya girdikleri yerde çamur varmış. Köy imamı birkaç kişiyi kurtarmış, daha sonra emniyet, jandarma ve 112 Acil Servis'e haber vermiş. Ondan sonra haberimiz oldu. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Valimiz, Kaymakamımız, jandarma, emniyet ve vatandaşlar elinden geleni yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum."

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