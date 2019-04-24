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Murat Nehri'nde ilk kez rafting

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 'Spora geç kalma, genç kal' projesi kapsamında, Murat Nehri'nde ilk kez rafting yapıldı.

Murat Nehri'nde ilk kez rafting

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 'Spora geç kalma, genç kal' projesi kapsamında, Murat Nehri'nde ilk kez rafting yapıldı.
Genç Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik başlatılan 'Spora geç kalma, genç kal' projesi kapsamında, Murat Nehri'nde rafting yapıldı. Tunceli'deki Munzur Nehri'nde temel eğitimlerini tamamlayan sporcular, Murat Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı. Murat Nehri'nde ilk kez düzenlenen rafting etkinliğine; Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bülbül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Dağ katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Vural, Murat Nehri'nin, raftinge elverişli olduğunu söyledi. Murat Nehri'nde ilk defa rafting yapıldığını kaydeden Vural, "Genç ilçemizde su sporlarını geliştirmek için bir rafting takımı kurduk. 2 hafta önce Tunceli'de eğitimlerini tamamladılar. Burada da ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımımızı kurup, gençlerimizi müsabakalara hazırlayıp, hem nehrimiz ve hem de ilçemizi tanıtacağız" dedi.
Tunceli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde rafting antrenörlüğü yapan Ali Ekber Canpolat ise ilçede gençlerin raftinge yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Murat Nehri'ni inceledik. Sabah yaklaşık 8 ile 10 kilometre kadar yukarı doğru çıktık, nehirde antrenman yapılabilecek alanların keşfine başladık. Daha önce Genç ilçesinden Tunceli'ye gelen bir ekip vardı. Bu arkadaşlarımızla orada küçük bir çalışma yapmıştık. Şimdi bunun devamı niteliğinde bir çalışma Murat Nehri üzerinde yaptık. 9 kilometrelik alanları tanıdık, antrenman parkurlarını belirledik. Murat Nehri çok güzel bir potansiyele sahiptir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Murat Nehri'nde ilk kez raftingMurat Nehri'nde ilk kez raftingMurat Nehri'nde ilk kez raftingMurat Nehri'nde ilk kez rafting

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