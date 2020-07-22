Murat Övüç: Sosyal medya fenomeninin verdiği röportaj Pınar Gültekin cinayeti sonrası büyük tepki çekti, Övüç 'hedef gösterildim, özür dilerim' dedi

Kadına karşı şiddetle ilgili olarak 'Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda' dediği röportaj Pınar Gültekin cinayeti sonrası gündem olan ve büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hedef gösterildiğini iddia etti ve özür dilediğini açıkladı.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından Salı akşamı Türkiye'nin birçok farklı şehrinde protesto gösterileri düzenlemiş, sosyal medyada bu cinayete büyük bir tepki gösterilmişti.

Sosyal medyada Gültekin ile ilgili paylaşımlar yapılırken Murat Övüç'ün daha önce bir televizyon kanalına verdiği röportaj da gündeme geldi.

Sosyal medyada Övüç'ün 'Kadınlar erkeklerin bir adım arkasında durmalı' sözlerine büyük tepki gösterildi.

Övüç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Haftalar önce yaptığım ve şiddetin her türlüsüne ısrarla karşı olduğumu belirttiğim röportajın yalnızca bir bölümünü alıntılayıp, böylesine acı dolu ve hassas bir günde, planlanmışçasına yayınlayıp beni hedef gösterdiler" dedi.