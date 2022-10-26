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Muratlı’da trafik kazası: 1 yaralı

26.10.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosikletli sürücü yaralandı.

Muratlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Muratlı Saat Kulesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapan M.K. idaresindeki motosiklet, belediye önünden Sıradükkanlar istikametine doğru seyir halinde bulunan Ö.F.K. yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü başından hafif yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağlayarak kazaya ilişkin inceleme gerçekleştirdi. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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