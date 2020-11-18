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Mürekkep lekesi elden, halıdan ya da koltuktan nasıl çıkar? En hızlı nasıl temizlenir?

Perihan Gövel Perihan Gövel
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik işlerinin en zorlu kısımlarından biri de hiç şüphesiz, çıkmak bilmeyen lekeler ile uğraşmak zorunda kalınan durumlardır. Bu tür lekeler arasında bulunan mürekkep lekesi de çoğu zaman el ya da bulaştığı herhangi bir yüzeyden çıkarılması son derece zorlu bir lekedir.

Mürekkep lekesi elden, halıdan ya da koltuktan nasıl çıkar? En hızlı nasıl temizlenir?

İçindekiler

  • Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?
  • Halıdan Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?
  • Mürekkep Lekesi Elden Nasıl Çıkarılır?
  • Mürekkep Lekesi Koltuktan Nasıl Çıkar?
  • Mürekkep Lekesini Çıkarmak İçin Alternatif Yöntemler
  • Mürekkep Lekesi Testi Nedir?

Zorlayıcı lekeleri daha pratik bir biçimde çıkarabilmek için çeşitli tavsiyelere rastlamak mümkündür. Benzer bir biçimde mürekkep lekesi için de son derece kolay çözümler sunan çeşitli püf noktaları mevcuttur. Ayrıca mürekkep lekesini farklı yüzeylerden çıkarabilmek için çeşitli malzemelerden yararlanmak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek “Mürekkep lekesi nasıl çıkarılır? Mürekkep lekesi elden nasıl çıkar?” gibi soruların cevabını bulabilir, temizlik işlerinizin büyük ölçüde zorlu bu kısmını çok daha az yorularak halledebilirsiniz.

Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Mürekkep lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız size içinizi rahatlacak bir bilgi verelim. Mürekkep lekesini evinizde hali hazırda kolayca bulunabilecek çeşitli malzemeler ile çıkarabilirsiniz. Bu malzemelerden en sık e tercih edileni ise asetondur. Aseton kullanarak mürekkep lekelerini çıkarmak son derece pratik ve basit bir işlemdir. Ayrıca cildinizdeki mürekkep lekelerini çıkarmak için de aseton kullanabilirsiniz. Korkulanın aksine aseton ciltte herhangi bir tahriş yaratacak bir bileşim içermez. Bir pamuğun üzerine aseton dökerek mürekkep bulaşmış olan bölgeyi kısa bir süre ovalamanız yeterli olacaktır.

Buna ek olarak mürekkep lekesini kolay bir biçimde çıkarmanın yollarından biri mürekkep kurumadan önce edilen müdahaledir. Özellikle yünlü, keten, pamuklu ya da ipek kumaş gibi yüzeylerde ortaya çıkan mürekkep lekesi siz müdahale etmeden önce kurursa çıkarması çok daha meşakkatli bir hal alacaktır. Bu nedenle mürekkep lekesi oluştuğu anda mürekkebi su kullanarak akıtmaya çalışmalısınız.

Halıdan Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Gelelim en sık sorulan sorulardan birine: Halıdan mürekkep lekesi nasıl çıkar? Halıdan mürekkep lekesini çıkartmak için öncelikle soğuk su ile müdahale etmeyi deneyin ve mürekkebi akıtmaya çalışın. Mürekkebin büyük bir kısmı bu şekilde temizlenecektir. Kalan boyası içinse mısır nişastası ile taze sütü karıştırarak halıdaki lekenin üzerine sürün. Ardından bir süre kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra elektrik süpürgesi kullanarak bölgeyi süpürmenizin ardından mürekkep lekesi tamamen yok olacaktır. Eğer yine de lekeye dair izler varsa sabunlu suyla halıyı silmeyi deneyebilirsiniz.

Mürekkep Lekesi Elden Nasıl Çıkarılır?

Mürekkep lekesi elden nasıl çıkarılır diye endişe etmeniz gereken türden bir leke değildir. Dolayısıyla mürekkep lekesinin, son derece kolay bir işlem sayesinde hızlı bir biçimde elinizden ya da cildinizin herhangi bir bölgesinden çıkarabilirsiniz. Elden mürekkep lekesini çıkarmak için en çok kullanılan malzeme asetondur. Pamuk üzerine aseton döküp cildinizi ovalayarak kısa bir sürede lekeden kurtulabilirsiniz.

Mürekkep Lekesi Koltuktan Nasıl Çıkar?

Koltuğunuzda oluşan mürekkep lekesini çıkarmak için halıda olduğuna benzer bir yöntem kullanabilirsiniz. Buna ek olarak saç spreyinin de koltuk yüzeyinden mürekkep lekesi konusunda son derece başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Evinizde bulunuyorsa mürekkep lekesinin bulunduğu yüzeye saç spreyini uygulayın ve bir süre bekledikten sonra nemli bir bez ile yüzeyi ovalayın. Birkaç denemeden sonra yüzeyin hiç leke oluşmamış gibi görüneceğine tanıklık edebilirsiniz.

Mürekkep Lekesini Çıkarmak İçin Alternatif Yöntemler

  • Mürekkep lekesini kolay bir biçimde çıkarabilmek için çeşitli malzemelerin yardımı gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz aseton ya da saç spreyi gibi malzemeler, pek çok evde bulunsa da her zaman elinizin altında mevcut olmayabilir. Ancak mürekkep lekesini çıkarabilmek için özellikle bu malzemelere ihtiyacınızın olduğunu söylemek doğru değildir. Aksine birçok farklı malzeme yardımı ile mürekkep lekesini çıkarabilmeniz mümkündür. Bu nedenle mürekkep lekesi üzerinde etkili olduğu deneyimlenen çeşitli malzemeler ve farklı yöntemler hakkında bilgi edinmeniz son derece faydalı olabilir.
  • Mürekkep lekesini çıkarmak için kullanılan en pratik malzemelerden biri şampuandır. Saç şampuanı, özellikle kurumamış mürekkep lekeleri ile mücade etmekte son derece başarılı bir performans ortaya çıkarır. Elinizdeki mürekkep lekesini çıkarmak için kullanabileceğiniz şampuan yardımı ile havlu ya da koltuk gibi yüzeylerde de kullanabilmeniz mümkündür. Cildinize ya da yüzeye bol bir biçimde şampuan sürdükten sonra bez ya da kağıt havlu ile ovalamanız yeterlidir.
  • Mürekkep lekesine karşı diş macunu kullanmak da etkili alternatiflerden biridir. Özellikle jel ihtiva etmeyen diş macunları ciltteki mürekkep lekelerini kısa sürede ortadan kaldırabilir.
  • İçeriğinde bulunan litrik asitten dolayı limon suyu da mürekkep lekesinin çıkarılmasını sağlayan alternatif malzemeler arasındadır. Öyle ki bir limonu ikiye bölerek yarısı ile leke bulunan yüzeyi ovalamanız yeterli olacaktır.
  • Her evde bulunması muhtemel alternatif mürekkep lekesi çıkarma araçlarından biri de çay poşetleridir. Çay poşetlerinin içinde bulunan yağlar ve poşetinin kendisinin aşındırıcı yapısı mürekkep lekelerine karşı son derece başarılıdır.
  • Son olarak mürekkep lekeleri için makyaj temizleyici ürünlerden faydalanmanız da mümkündür. Özellikle göz ya da yüz makyaj temizleyicileri, mürekkep lekesi bulaşmış yüzeylere zarar vermeden lekeye çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Mürekkep Lekesi Testi Nedir?

Rorschach testi ismi ile de anılan mürekkep lekesi testi, popüler bilim içeriklerinde sıklıkla kullanılan bir veridir. Bir psikiyatrist olan Hermann Rorschach tarafından geliştirilen test, şizofreni gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tespitinde kullanılan yöntemlerden biridir. Bu testte analiz edilen unsur, test edilen kişinin algılarıdır. Burada görsel ve duyusal algıların yanı sıra bu algılanan figürlerin ruhsal açıdan nasıl yorumlandığı da önemlidir. Mürekkep lekesi testinde kişiye, kağıt üzerinde belli belirsiz figürler oluşturan mürekkep lekeleri gösterilir ve ne gördüğünü tarif etmesi söylenir. Kişinin yaptığı yorumlara göre çeşitli analizler gerçekleştirmek ve veriler elde etmek mümkündür.

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