Mürekkep lekesi elden, halıdan ya da koltuktan nasıl çıkar? En hızlı nasıl temizlenir?

Zorlayıcı lekeleri daha pratik bir biçimde çıkarabilmek için çeşitli tavsiyelere rastlamak mümkündür. Benzer bir biçimde mürekkep lekesi için de son derece kolay çözümler sunan çeşitli püf noktaları mevcuttur. Ayrıca mürekkep lekesini farklı yüzeylerden çıkarabilmek için çeşitli malzemelerden yararlanmak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek “Mürekkep lekesi nasıl çıkarılır? Mürekkep lekesi elden nasıl çıkar?” gibi soruların cevabını bulabilir, temizlik işlerinizin büyük ölçüde zorlu bu kısmını çok daha az yorularak halledebilirsiniz. Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar? Mürekkep lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız size içinizi rahatlacak bir bilgi verelim. Mürekkep lekesini evinizde hali hazırda kolayca bulunabilecek çeşitli malzemeler ile çıkarabilirsiniz. Bu malzemelerden en sık e tercih edileni ise asetondur. Aseton kullanarak mürekkep lekelerini çıkarmak son derece pratik ve basit bir işlemdir. Ayrıca cildinizdeki mürekkep lekelerini çıkarmak için de aseton kullanabilirsiniz. Korkulanın aksine aseton ciltte herhangi bir tahriş yaratacak bir bileşim içermez. Bir pamuğun üzerine aseton dökerek mürekkep bulaşmış olan bölgeyi kısa bir süre ovalamanız yeterli olacaktır.

Buna ek olarak mürekkep lekesini kolay bir biçimde çıkarmanın yollarından biri mürekkep kurumadan önce edilen müdahaledir. Özellikle yünlü, keten, pamuklu ya da ipek kumaş gibi yüzeylerde ortaya çıkan mürekkep lekesi siz müdahale etmeden önce kurursa çıkarması çok daha meşakkatli bir hal alacaktır. Bu nedenle mürekkep lekesi oluştuğu anda mürekkebi su kullanarak akıtmaya çalışmalısınız. Halıdan Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar? Gelelim en sık sorulan sorulardan birine: Halıdan mürekkep lekesi nasıl çıkar? Halıdan mürekkep lekesini çıkartmak için öncelikle soğuk su ile müdahale etmeyi deneyin ve mürekkebi akıtmaya çalışın. Mürekkebin büyük bir kısmı bu şekilde temizlenecektir. Kalan boyası içinse mısır nişastası ile taze sütü karıştırarak halıdaki lekenin üzerine sürün. Ardından bir süre kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra elektrik süpürgesi kullanarak bölgeyi süpürmenizin ardından mürekkep lekesi tamamen yok olacaktır. Eğer yine de lekeye dair izler varsa sabunlu suyla halıyı silmeyi deneyebilirsiniz. Mürekkep Lekesi Elden Nasıl Çıkarılır? Mürekkep lekesi elden nasıl çıkarılır diye endişe etmeniz gereken türden bir leke değildir. Dolayısıyla mürekkep lekesinin, son derece kolay bir işlem sayesinde hızlı bir biçimde elinizden ya da cildinizin herhangi bir bölgesinden çıkarabilirsiniz. Elden mürekkep lekesini çıkarmak için en çok kullanılan malzeme asetondur. Pamuk üzerine aseton döküp cildinizi ovalayarak kısa bir sürede lekeden kurtulabilirsiniz.