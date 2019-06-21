Mursi'nin Filistin direnişine verdiği destek unutulmayacak

İSTANBUL (AA) - Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah, mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Filistin ve direnişine verdiği desteği unutmayacaklarını söyledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve Mısırlı bazı gruplar tarafından Mursi için İstanbul'da kurulan taziye evinde konuşma yapan Salah, "(Mursi'ye hitaben) Sizi Kudüs ve Gazze'nin gerçek bir aşığı, Gazze'ye ve direnişine destek veren diasporadaki Filistinlileri seven ve kollayan biri olarak bildik. Cumhurbaşkanıyken Arap ve İslam coğrafyasını kalkındırmak için özenle çalıştığınızı biliyoruz. Duruşunuzu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Salah, Cumhurbaşkanlığı döneminde İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediği zaman Mursi'nin hemen Arap Birliğini harekete geçirdiğini ve saldırının durmasına katkı sağladığını hatırlattı.

Hamas yöneticisi Salah, Mursi'ye yönelik sözlerini "Tek gittin ama arkanda yüz binler namaz kıldı." ifadesiyle tamamladı.

- Mursi'yi hedef alan komplolardan ders çıkartılmalı