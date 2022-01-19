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Muş, Hatay ve Kütahya'da okullar tatil mi? 19-20 Ocak Muş, Hatay ve Kütahya'da okullar tatil mi oldu?

19.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyarmış ve kar yağışının haberini vermişti. Muş, Hatay ve Kütahya'da yoğun kar yağışı meydana geldi. Peki 19-20 Ocak Muş, Hatay ve Kütahya'da okullar tatil mi oldu?

Muş, Hatay ve Kütahya'da okullar tatil mi? 19-20 Ocak Muş, Hatay ve Kütahya'da okullar tatil mi oldu?

Ülke genelinde birçok ilde, kar nedeniyle eğitime ara verildi. Muş, Hatay ve Kütahya'da yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Gözler, konuya ilişkin açıklama yapacak olan Muş, Hatay ve Kütahya valiliğine çevrildi. İşte detaylar...

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği, 19 Ocak'ta okulların tatil olacağını, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleriyle açıkladı. Ancak 20 Ocak için böyle bir açıklama yapılmadı.

HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim -öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu kurumu personellerimiz de idari izinli sayılacaktır." açıklamasında bulundu.

20 Ocak kar tatili için gözler, valilikten gelecek açıklamaya çevrildi.

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valiliği bugün (19 Ocak) kar nedeniyle okulların tatil olduğunu duyururken yarın için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Kütahya Muş
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