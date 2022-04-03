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Muş, Nevşehir ve Niğde sahur vakti ne zaman? Muş, Nevşehir ve Niğde iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

03.04.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı sebebiyle Muş, Nevşehir ve Niğde'nin iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar, imsak ve sahur saatleri bilgisini paylaştı. Peki Muş, Nevşehir ve Niğde sahur vakti ne zaman? Muş, Nevşehir ve Niğde iftar vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Muş, Nevşehir ve Niğde sahur vakti ne zaman? Muş, Nevşehir ve Niğde iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Muş, Nevşehir ve Niğde'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Muş, Nevşehir ve Niğde'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

MUŞ, NEVŞEHİR VE NİĞDE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Muş, Nevşehir ve Niğde'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

MUŞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

NEVŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

NİĞDE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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