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Muş'ta bulundu! Tam 50 milyon yıllık

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Muş Varto'da devam eden yol yapım çalışmalarında, omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünülen ve 50 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosiller bulundu.

Muş'ta bulundu! Tam 50 milyon yıllık

Muş'un Varto ilçesinde devam eden yol yapımı çalışmaları sırasında, önceki yıllarda bulunan ‘mollusca’ fosillerine ek olarak yine omurgasız deniz canlıları olduğu değerlendirilen fosiller bulundu. Midye kabuğu ve salyangoz fosilleri olduğu değerlendirilen fosiller incelemeye alındı.

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu, bunların yaklaşık 50 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Dölek, paleocoğrafik olarak Muş Ovası'nın denizle kaplı olduğu veya suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştıklarını düşündüklerini belirterek, "Muş'un Varto ilçesi çevresinde devam eden yol çalışmaları sırasında önceki yıllarda da bulduğumuz mollusca fosillerine ilaveten yine omurgasız deniz canlıları olabileceğini düşündüğümüz fosiller bulduk. Morfolojik olarak, şekilsel olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak bunların 50 milyon yıl yaşında olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama kesin değerlendirmeler paleontolojik anlamda yaşlandırmalar yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Paleocoğrafik olarak da bunun anlamı Muş Ovası'nın denizle kaplı olduğu veya suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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ÖRNEKLER ÜZERİNDE İNCELEMELER YAPILACAK

Bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yapılacak olan çalışmadan söz eden Dölek, "Bunlarda paleontolojik olarak ilaçlandırma yapılacak, paleontolojik olarak ilaçlandırmayla birlikte ait oldukları jeolojik dönem daha net bir şekilde ortaya konulacak. Bulunan fosillere morfolojik olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 milyon yıl öncesine ait canlılara benzemekte. Ama kesin bir şey söyleyebilmemiz için paleontolojik çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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