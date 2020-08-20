HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muş’ta düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

Muş’ta düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Muş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına ve sünnet düğünlerine kısıtlama getirildi.

Muş’ta düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararlar aldı. Kararlar doğrultusunda, il genelinde düğün, nişan, kına ve sünnet düğünlerine saat kısıtlaması getirildi. Konuyla ilgili valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 24/06/2020 tarih ve 198 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar valiliğimizce bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen ilimizde sokak, köy, salon vb. yerlerde yapılan düğünlerin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle günlerce devam ettiği, bu düğünlerde fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı gibi alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği, bu nedenlere bağlı olarak salgının yayılımının hızlı ve yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda, düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde açık alanlarda 20.30 - 22.30 saatleri arasında yapılması, düğün salonları vb. gibi kapalı alanlarla ise 22.30‘da bitecek şekilde planlanması kararına varılmıştır."

Muş’ta, düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Açıklamada, kısıtlamaya uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince para cezası verileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de TCK'nın 195’inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Avazı çıktığı kadar bağırdı! Elindeki demir çubukla...Avazı çıktığı kadar bağırdı! Elindeki demir çubukla...
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdıAndroid'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Arkadaşını küfür ettiği için öldürmüş!
Arkadaşını küfür ettiği için öldürmüş!
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu
Balık tutmaya gittiği ırmak kenarında ölü bulundu
Denizli'de sokak düğünlerinin yasaklanması protesto edildi
Sokak düğünlerinin yasaklanmasını protesto ettiler
Antalya'da 2 yeni halk plajı açıldı!
O kenttekilere müjde! 2 yeni halk plajı açıldı
Artvin’de asansör boşluğuna düşen inek kurtarıldı
Su dolu asansör boşluğuna düştü!
Otomobilin camlarını elindeki demir çubukla kırdı!
Avazı çıktığı kadar bağırdı! Elindeki demir çubukla...
Kavşakta drift cezasız kalmadı! İşte dudak uçuklatan ceza
Bu görüntüler cezasız kalmadı! İşte dudak uçuklatan ceza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.