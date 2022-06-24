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  4. Muş'ta korkunç olay! 92 yaşındaki adam 72 yaşındaki eşini öldürdü

Muş'ta korkunç olay! 92 yaşındaki adam 72 yaşındaki eşini öldürdü

24.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta meydana gelen korkunç olayda 92 yaşındaki yaşlı adam 72 yaşındaki eşini uzun namlulu silahla vurup öldürdü. Komşuların 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, cani adamın eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Muş'ta korkunç olay! 92 yaşındaki adam 72 yaşındaki eşini öldürdü

Olay, Hürriyet Mahallesi İstanbul Evlerinde yaşayan K.G. ve H.G. çiftinin zemin kattaki dairelerinde meydana geldi. Sabah 05.30 sıralarında eşiyle tartışmaya başlayan K.G., uzun namlu silahını çekerek eşi H.G.’ye doğrulttu. Tartışmanın alevlenmesiyle silahını ateşleyen K.G, eşini öldürdü. Komşuların 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. H.G.’nin cesedi inceledikten sonra otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)

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Muş
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