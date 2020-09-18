HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muş ve Malatya'da peş peşe deprem

Muş ve Malatya'da peş peşe deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 07:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberlerine göre Muş'ta 4.2 büyüklüğünde, Malatya'da ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Muş ve Malatya'da peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15'te merkez üssü Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yolaçmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı.

Öte yandan Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Mersin’e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Diğer Haberler
Adana'da suç şebekesine şafak vakti baskın
Adana'da suç şebekesine şafak vakti baskın
ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü
ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü
31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
Esenler'de sandalye atölyesinde yangın
Esenler'de sandalye atölyesinde yangın
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Mersin’e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.