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MÜSİAD SAMEKS ocak ayı verileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:30 | Son Güncelleme

SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ocak 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 2,1 puan azalarak 42,8 puan, Sanayi Endeksi ise 1,6 puan gerileyerek 42,0 puan oldu.

2018 yılının son çeyreğini 45,0 puan ortalamasıyla kapatarak ekonomik aktivitedeki
durgunluğa işaret eden SAMEKS Bileşik Endeksi, 2019 yılının ilk ayında da olumsuz
görünümünü sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Ocak SAMEKS

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