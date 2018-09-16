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MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Türk şehitlerine vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Türk şehitlerine vefa

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Gobustan ilindeki Türk Şehitliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesince restore edildi.

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, başkent Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 100. yıl dönümünde "Şehitlerimize Vefa Programı" başlattı.

Program çerçevesinde restorasyonu tamamlanan şehitliğin açılışına MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun, Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Eroğan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği çalışanları, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Harp Malülü ve Gaziler Derneği üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor. Restorasyonu yapılan şehitlikte, Kafkas İslam Ordusu 28. Tabur Komutanı merhum Yüzbaşı İzzet Efendi'nin kabri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Uzun MÜSİAD Türk şehitliği

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