Musk'tan şok bir karar daha! Geçici olarak kapattı... "#OneTeam" hashtag'i sosyal medyada popüler oldu

Elon Musk Twitter'ı satın aldı ancak henüz her şey yeni başlıyor. Sizlerin de hatırlayacağı üzere ünlü milyarder elinde lavaboyla Twitter genel merkezine girmişti. Bu popüler bir göndermeydi. Ancak aynı zamanda Twitter'da yakın zamanda büyük değişiklikler olacağının işareti olarak nitelendirildi. Nitekim öyle de oldu. İlk olarak Twitter'ın CEO'su da dahil olmak üzere üst düzey yöneticileri işten çıkartıldı. Fakat bu durum, çalışanların şirketteki kariyerlerinin geleceği açısından paniğe kapılmalarına yol açtı. Twitter'da bugün ise toplu işten çıkarma yapılacağı iddia edildi. Fakat bu iddia hala konuşulurken, flaş bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansı, o gelişmeyi okurlarıyla paylaştı.

Tüm Twitter çalışanları bugün bir e-posta alacağı, söz konusu e-postanın işine devam edecek olanların iş hesaplarına, işten çıkarılacak olanların ise kişisel e-postalarına düşeceği aktarılmıştı.

TWITTER'DAN FLAŞ KARAR! KAPATILDI

Ajansın haberine göre ise Twitter, çalışanlarına işten çıkarılıp çıkarılmadıkları konusunda günün ilerleyen saatlerinde e-posta ile bilgilendirileceklerini söyledikten sonra flaş bir karar alarak ofislerini geçici olarak kapattı.

Bazı çalışanların e-postalara giriş yapamadığı, bilgisayarları açamadığı ve iş iletişimini yönettiği programlara ulaşamadığı iddia edildi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, maliyetleri düşürmek için yaklaşık 3.700 Twitter çalışanını, diğer bir deyişle Twitter çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkarmayı planlıyor.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

Twitter çalışanları ise işten çıkarmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini #OneTeam hashtag'ini kullanarak dile getirmeye başladı. #OneTeam hashtag'i kısa sürede Twitter çalışanlarının tweet'leriyle doldu taştı. Atılan tweet'ler sosyal medyada gündem oldu.

DAVA AÇILDI

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, Twitter'a, Elon Musk'ın yaklaşık 3.700 kişiyi işten çıkarma planı nedeniyle dava açıldı.

