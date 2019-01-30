Musluk hırsızı yakalandı

Antalya’nın Kepez Devlet Hastanesi’nde tuvaletinden musluk çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği görevlileri Kepez Devlet Hastanesi’nin tuvaletindeki muslukların çalınmasının ardından çalışma başlattı. Hastanedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olaylarını Y.T.’in gerçekleştirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalan Y.T. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen musluklar ise hastane yetkilisine teslim edildi.

