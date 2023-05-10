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Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu

10.05.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT terör operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütü PKK/KCK'nın kritik isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi.

Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA-20230510-31096163-31096162-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_OZEL_GUC_KURYE_SORUMLUSU_MUSLUM_URPERI_IRAKIN_KUZEYINDEKI_GARADA_DUZENLENEN_OPERASYONLA_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

TÜRKİYE'DEKİ EYLEMLERE DE KATILDI

Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde de yer alan Ürper, 2013 yılında Suriye’ye geçerek, silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Suriye’den Türkiye’ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer aldı. Uzun süre özel güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2015 yılında Irak’a giden Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT’İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

MİT’in saha ajanları, terörist Müslüm Ürper’in Irak Gare’de bulunduğu yeri tespit etti. MİT’in saha ajanları, Müslüm Ürper’in güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etti. Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı sırada MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, Müslüm Ürper’in etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağını, intikallerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
MİT terörle mücadele

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