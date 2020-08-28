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Müslüman Kardeşler teşkilatı geçici lideri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler teşkilatının geçici lideri Muhammed Ezzat’ın Mısırın Yeni Kahire bölgesinde Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından tutuklandığını duyurdu.Mısır güvenlik güçleri, 5 yıldan uzun süredir aranan Müslüman Kardeşler teşkilatı geçici lideri Muhammed Ezzat’ı Yeni Kahire bölgesinde bulunan bir apartmana yapılan baskında tutuklandığını duyurdu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler teşkilatının geçici lideri Muhammed Ezzat’ın Mısırın Yeni Kahire bölgesinde Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından tutuklandığını duyurdu.

Mısır güvenlik güçleri, 5 yıldan uzun süredir aranan Müslüman Kardeşler teşkilatı geçici lideri Muhammed Ezzat’ı Yeni Kahire bölgesinde bulunan bir apartmana yapılan baskında tutuklandığını duyurdu. Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi’nin görevden alınmasının ardından aynı yıl içinde Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin tutuklanması ile 2013’de Muhammed Ezzat teşkilatının geçici lideri olarak başa geçmişti. Aralarında bazılarının idam ile cezalandırıldığı çok sayıda terör olayı ile suçlanan teşkilatın lideri Ezzat’ın söylentilere göre Türkiye’de veya Gazze sınırında saklandığı düşünülüyordu.

Diğer suçlamaların yanı sıra Muhammed Ezzat, 2015 yılında aracına düzenlenen bombalı saldırıda öldürülen Mısır Başsavcısı Hisham Barakat’ın da aralarında bulunduğu birçok Mısır devlet yetkililerine yönelik suikast planlamak ve düzenlemekten yargılanıyor.

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