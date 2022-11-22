HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander vefat etti

Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander vefat etti

22.11.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlevilikle tanıştıktan sonra Müslüman olan Yahudi kökenli ABD'li yazar Shems Friedlander, 82 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander vefat etti

Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Sufi Kitap Yayınları, Friedlander'in vefatını sosyal medya hesabından, "Kıymetli yazarımız Shems Friedlander dar-ı bekaya irtihal eylemiştir. Kabri nur, makamı cennet olsun. Batılı bir kültür ve disiplinle yetişmiş bir zihnin ve sanatkarın tasavvufla birleşen hayatında dokunduğu, kucakladığı tüm gönüllere sabrı cemil niyaz ederiz." ifadeleriyle duyurdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Friedlander, yarın ikindi vakti Fatih Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

b1

Aynı zamanda grafik tasarımcı, fotoğrafçı, ressam, şair, film yapımcısı olan ve tasavvuf hakkında kitaplar yazan Friedlander, İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından 2012 yılının en etkili 500 Müslümanı arasında gösterildi.

New York'ta 1940 yılında Rus Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen yazar, üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta grafiker olarak çalışmaya başladı ve 1972'de Brooklyn Müzik Akademisi'ne sema gösterisi yapmak üzere gelen Mevlevilerle tanıştı.

Daha sonra Mevleviler tarafından Konya'ya davet edilen Shems Friedlander, ilk kez 1972'de Konya'ya geldi ve Müslüman oldu.

Kahire'de Amerikan Üniversitesi'nde 20 yıl profesör olarak görev yaptıktan sonra 2014'de İstanbul'a yerleşen Friedlander, yaşamı boyunca her yıl özellikle Şeb-i Arus törenleri döneminde Konya'da bulundu.

b2

Mevlana ve semazenler hakkında 10'a yakın kitabı bulunan yazarın resimleri de New York ve Kahire'de sergilendi. Çizim ve fotoğrafları ise birçok özel koleksiyonda yer aldı.

Friedlander, 2018'de Anadolu Ajansına verdiği röportajda, Mevleviliğin kendisini derinden etkilediğini belirterek, şunları anlatmıştı:

"Sema zikirdir. Ben Mevlana ile tarihi bir figür olarak ilgilenmiyorum. Ben onun mesajıyla, ne dediğiyle ilgileniyorum. Mevlana neler söyledi, ondan nasıl faydalanabilirim, bununla ilgileniyorum. Onun yazdıklarını hayatıma nasıl yansıtabilirim diye bakıyorum. Dünyanın bugünkü sorunu bu. Büyük bir azizdi, büyük bir liderdi, bu değil, bunlara takılmamamız lazım. Bizim nefsimize değil, Allah'a yönelmemiz lazım. İslam hayatın her yerinde olmalı. Bu yüzden bütün hayatımı İslam'a entegre ettim. İslam bir hayat tarzıdır. İslam'ı hayatınızdan ayrıştıramazsınız. İslam sadece cuma günleri namaza gitmek değildir. İnsanlar bana soruyorlar, 'Nerede, ne zaman, neden Müslüman oldun?' Bakın, Hazreti Ebubekir Sıddık neden Müslüman olduysa ben de o yüzden Müslüman oldum." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada kurduğu dini içerikli grubu olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "Sevim ve başka kadınlar ‘aşkım’ mesajları atardı" Eşinin kaçtığı adamı stüdyoda görünce çıldırdıSosyal medyada kurduğu dini içerikli grubu olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "Sevim ve başka kadınlar ‘aşkım’ mesajları atardı" Eşinin kaçtığı adamı stüdyoda görünce çıldırdı
'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor
Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'
Anahtar Kelimeler:
Fatih Camii Yazar

En Çok Okunan Haberler

100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...

100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...

Şehit öğretmenden unutulmayacak kahramanlık! Faciayı önledi

Şehit öğretmenden unutulmayacak kahramanlık! Faciayı önledi

Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'

Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'

Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...

Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...

Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler

Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.