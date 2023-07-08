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Müslüman ülkelere seyahat yasağı! Trump 'göreve geri döndüğümde' diyerek duyurdu: 'Daha geniş kapsamlı şekilde geri gelecek' O ülkeleri hedef almıştı

08.07.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerini kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtti.

Müslüman ülkelere seyahat yasağı! Trump 'göreve geri döndüğümde' diyerek duyurdu: 'Daha geniş kapsamlı şekilde geri gelecek' O ülkeleri hedef almıştı

Donald Trump, Iowa'da 2024 seçimleri kampanyası kapsamında düzenlediği mitingde konuştu.

"DAHA GENİŞ KAPSAMLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEK"

Başkan olduğu dönemde nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını hatırlatan Trump, "Göreve geri döndüğümde, seyahat yasağı eskisinden daha geniş kapsamlı ve çok daha güçlü bir şekilde geri gelecek. İnsanların alışveriş merkezlerimizi havaya uçurmasını istemiyoruz. İnsanların şehirlerimizi havaya uçurmalarını ve tarım arazilerimizi çalmalarını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin "Fransa ile aynı kadere mahkum olmayacağı" görüşünü savundu.

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TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI

Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konulmuş ancak Hawaii ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin "ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı" engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2018'de Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu açıklamıştı.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği ilk hafta imzaladığı kararname ile Trump'ın bazı Müslüman ülkelere yönelik söz konusu seyahat yasağını kaldırmıştı. (AA)

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