HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muson yağmurları Hindistan ve Nepal’de bilançoyu artırıyor

Muson yağmurları Hindistan ve Nepal’de bilançoyu artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:35 | Son Güncelleme

Nepal ve Hindistan’da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları, son bir haftada en az 38 kişinin ölümüne neden oldu.Güney Asya ülkeleri Nepal ve Hindistan’da muson yağmurları etkisini sürdürüyor.

Nepal ve Hindistan’da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları, son bir haftada en az 38 kişinin ölümüne neden oldu.
Güney Asya ülkeleri Nepal ve Hindistan’da muson yağmurları etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir hafta içinde iki ülkede en az 38 kişi hayatını kaybetti. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimindeki köylerde meydana gelen toprak kayması sonucunda 4’ü çocuk 10 kişinin hayatı kaybettiği bildirildi. Bu yıl muson mevsiminde Nepal’de çoğu dağlık bölgelerde olmak üzere toprak kaymaları ve sel nedeniyle en az 269 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi de kayboldu.
Hindistan’da ise Eyalet Acil Müdahale Merkezi yetkilileri, Gujarat eyaletinde şiddetli yağmur ve sel sonucu son iki günde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kutch bölgesinin ortalamanın 2 katı yağış aldığı belirtildi. Hindistan Meteoroloji Servisine göre önümüzdeki 2 gün içinde eyaletin farklı bölgelerinde yağışların şiddetinin daha da artması bekleniyor.
Ülkenin doğusunda yer alan Odisha eyaletinde yaşanan sel felaketlerinin de geçtiğimiz hafta en az 17 kişinin ölümüne neden olduğu, binlerce kişiyi yerinden ettiği ve yarım milyondan fazla vatandaşı olumsuz etkilediği aktarıldı.
Güney Asya’da her yıl Haziran-Eylül ayları boyunca meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları sonucu can ve mal kayıpları yaşanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruzBakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Yer: Tunceli! Şamualar (dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi
Şamualar böyle görüntülendi
RTÜK'ten Akit TV hakkında inceleme kararı
RTÜK'ten Akit TV hakkında flaş karar
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip, sosyal medyadan paylaştı
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.