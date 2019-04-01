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Muş'ta AK Parti'li Asya ikinci kez kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 04:46 | Son Güncelleme

MUŞ'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı görevini ikinci kez AK Parti'li Feyat Asya kazandı.

Muş'ta AK Parti'li Asya ikinci kez kazandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı görevini ikinci kez AK Parti'li Feyat Asya kazandı.
Muş'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, en çok oyu AK Parti adayı Feyat Asya aldı. Asya, 2014 yılında belediye başkanı olduğu Muş'ta seçmenlerin oyuyla ikinci kez göreve seçildi.
KİMDİR?
Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak göreve başladı. Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilciliğini yapan Asya, 2007-2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerine çeşitli çalışmalarda bulundu. 2014 yılından bu yana Muş Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Asya, evli ve 4 çocuk babası.

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