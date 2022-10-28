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  4. Muş’ta "Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Operasyonu" başlatıldı

Muş’ta "Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Operasyonu" başlatıldı

28.10.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Muş’ta 513 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Muş’ta 513 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

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Muş operasyon

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