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Muş'ta "taş ocağı" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde bir grup vatandaş, köylerinin yakınında açılması planlanan taş ocağını protesto etti

Muş'un Bulanık ilçesinde bir grup vatandaş, köylerinin yakınında açılması planlanan taş ocağını protesto etti.

İlçeye bağlı Arakonak köyü sakinleri, mera alanına bir firma tarafından kurulması planlanan taş ocağını protesto için traktörlerle Mezar Tepe bölgesine geldi. Köylüler daha sonra taş ocağının kurulması planlanan alanda "Taş ocağına hayır", "Tozdan ölmek istemiyoruz" ve "Köyümüze dokunma" sloganları attı.

Köy muhtarı Cihat Çelik, yaptığı açıklamada, kurulacak taş ocağının tarıma, hayvancılığa ve doğaya zarar vereceğini iddia etti.

Taş ocağının köye yakın bir noktada kurulacağını belirten Çelik, "Tek su kaynağımız mezranın içerisinde. Hayvanlar da insanlar da buradan su içiyor. Köyümüzde 3 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu taş ocağı kurulursa hayvanlarımızı nerede otlatacağız." dedi.

Köy sakinlerinden Erkan Aydemir de köyün geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğunu ifade ederek, "Tozdan her yer kullanılmaz hale gelecek. Çocuklarımız tozdan ölecek. Bizi zor duruma sokmak istiyorlar. Sadece bir firmanın çıkarı için binlerce köylü ve mera feda edilmez. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Köylüler, açıklamanın ardından dağıldı.

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Bulanık muş protesto taş ocağı

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