Mustafa Akıncı'dan seçim sonrası ilk açıklama: Yapılanları biliyorsunuz

Mustafa Akıncı, seçim sonrası sıcağı sıcağına konuştu. Akıncı şunları söyledi:

"KENDİSİNİ ARADIM TELEFONU MEŞGULDÜ ULAŞAMADIM"

"Bu sonucu elde etmek için yapılanları biliyorsunuz yapanlar başardı. Sayın Tatar’a da hayırlı olsun. Kendisini aradım, telefonu meşguldü ulaşamadım.

"BU SONUCU KABULLENMELİYİZ"

Benim için 45 yıllık siyasi hayatımın, bir sürecin sonudur. Halkımızın çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuçtur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilemeliyiz.

Kıbrıs Türk Halkı’na teşekkür ediyorum, bize gönül vermiş çalışmış herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum."



