Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu? İşte Mustafa Bozbey'in hayatı

Mustafa Bozbey'in hayatı ve siyasi geçmişi araştırılıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa'nın belediye başkanı adayları açıklandı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey'in hayatı araştırılıyor. İşte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey ile ilgili merak edilenler...

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu. Bozbey 1999 yılından beri Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bozbey, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KİM OLDU?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu. Öte yandan CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan oldu.







