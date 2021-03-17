Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı’nda kaç yaşındaydı? Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda rütbesi neydi?

Çanakkale Savaşı sırasında Çanakkale cephesine geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rütbesi yarbaydı ve 19. Tümen komutanı olarak görev alıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ortalarında 130 bin kişilik bir kolorduya Albay rütbesi ile komutanlık yaptı. Aylarca süren savaşlardan sonra ise Anafartalar Grup Komutanlığı’na getirilerek gösterdiği üstün başarılar sonucunda “Anafarta Kahramanı” ünvanını aldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞI

Muharabelerin ilk günü olan 25 Nisan 1915'te düşman Arıburnu kıyısına asker çıkarmıştır. Kıyıda çok zayıf kuvvetimiz vardır, bu sebeple düşman durdurulamadı. Anzaklar Conkbayırı'na doğru ilerlemeye başladı. Conkbayırı düşman eline geçtiği anda, Çanakkale'de savunma imkansız hale gelir ve buradaki kuvvetlerimiz imha olurdu. Sonucunda ise İstanbul'a hem deniz hem de karayolu açılır ve İstanbul düşmüş olurdu.

Mustafa Kemal, Arıburnu'na çıkan düşmana taarruz edilmesi gerektiğini düşündü ve Kolordu Komutanından izin istedi. Ancak Kolordu Komutanı bu durumda kendisi karar veremedi. Ordu Komutanından emir alınması gerekliydi ama bunun için yeterli vakit yoktu. İşte bu durumda Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştiren bir karar verdi. Durumun öneminden dolayı, ordudan gelecek emri beklemeden düşmana taarruza karar verdi ve taarruz etti. Mustafa Kemal tüm sorumluluğu üzerine alarak Çanakkale’nin kurtarılması için kendisini tehlikeye attı.