Mustafa Sandal'ın isteğini geri çevirmedi... Meral Akşener'den 'Aya benzer' dansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 'Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek' sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Etkinlikte ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

'AYA BENZER' DANSINI YAPTILAR

Meral Akşener, kısa bir konser veren Mustafa Sandal'ı tebrik etti. 'Bir hayalim var' diyen Mustafa Sandal, Akşener'den 'Aya benzer' dansını yapmasını istedi. İsteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal'la birlikte dans etti.

Mustafa Sandal, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık." ifadelerini kullandı.

