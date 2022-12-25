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  4. Mustafa Sandal'ın isteğini geri çevirmedi... Meral Akşener'den 'Aya benzer' dansı

Mustafa Sandal'ın isteğini geri çevirmedi... Meral Akşener'den 'Aya benzer' dansı

25.12.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da 'Büyük Kadın Buluşması'nda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte 'Aya benzer' şarkısı eşliğinde dans etti. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 'Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek' sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Etkinlikte ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

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'AYA BENZER' DANSINI YAPTILAR

Meral Akşener, kısa bir konser veren Mustafa Sandal'ı tebrik etti. 'Bir hayalim var' diyen Mustafa Sandal, Akşener'den 'Aya benzer' dansını yapmasını istedi. İsteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal'la birlikte dans etti.

Mustafa Sandal, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener Mustafa Sandal

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