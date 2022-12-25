Akşener kalabalıktan yükselen sloganları karşılıksız bırakmadı: "Elbette Meral olacak!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda partisince düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması" kapsamında düzenlenen etkinlikte salon dışında partililere seslendi.

Akşener burada yaptığı konuşmada "İYİ Parti cesurların, iyilerin, hak ve hakikatin yanında olanların partisidir. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün zalimlerin karşısında dimdik durup irade koyanların partisidir" ifadelerini kullandı.

"ELBETTE BAŞBAKAN İYİ PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI MERAL OLACAK"

Kalabalıktan "Meral başbakan" sloganları yükselmesi üzerine Akşener şöyle devam etti:

"Elbette başbakan Meral olacak, elbette. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olarak başbakan Meral olacak. Siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak, onun bunun karşısında eğilerek değil. Millet iradesiyle, sizin iradenizle elbette önce bu ucube sistemi değiştireceğiz, sonra da elbette başbakan İYİ Parti'nin Genel Başkanı, başbakan Meral olacak."